Près de Lyon : le fast-food Pepe Chicken rouvre après la levée de sa fermeture administrative

Pepe Chicken rouvre à Villefranche-sur-Saône après la levée de sa fermeture administrative.

Fermé le 27 mars dernier par la préfecture du Rhône pour travail dissimulé, le fast-food Pepe Chicken de Villefranche-sur-Saône a finalement rouvert ses portes.

Situé rue François-Popy, le fast-food Pepe Chicken, détenu par le célèbre youtubeur FastGoodCuisine, avait été contraint de cesser son activité, le 27 mars dernier, pour une durée de trois mois à la suite d’un contrôle mené en novembre dernier.

Les services CODAF, de l’URSAFF, des finances publiques et de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) avaient constaté que trois individus originaires du Bangladesh étaient employés illégalement par le propriétaire.

Une nouvelle équipe mise en place

Mais la situation a évolué ces derniers jours. Selon le groupe Taster, qui exploite la marque en "dark kitchen", les faits reprochés concernaient une ancienne équipe de gestion, depuis entièrement remplacée. "L’organisation de l’établissement a été totalement revue", a assuré l’entreprise auprès d’Actu Lyon.

Après examen du recours déposé par le gérant du fast-food spécialisé dans le poulet, la préfecture du Rhône a estimé que les conditions ayant motivé la fermeture n’étaient plus réunies.

L’arrêté a donc été retiré, permettant une reprise immédiate de l’activité du Pepe Chicken de Villefranche-sur-Saône.

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