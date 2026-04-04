Municipales 2026 : Rémi Zinck réélu officiellement maire du 4e arrondissement de Lyon

Le nouveau cycle politique est officiellement lancé dans le 4e arrondissement de Lyon.

Réuni en séance plénière ce samedi 4 avril, le conseil d’arrondissement a procédé à l’installation de son maire. Sans surprise, Rémi Zinck, édile sortant, a été reconduit dans ses fonctions par les conseillers d’arrondissement.

Réélu, l’élu écologiste s’est dit "très honoré" de poursuivre son engagement à la tête du 4e arrondissement lyonnais. Il voit dans ce résultat à la fois une reconnaissance du travail mené et un encouragement à poursuivre les actions engagées.

Le maire entend inscrire ce nouveau mandat dans la continuité, avec l’ambition de renforcer un arrondissement "humaniste, solidaire et résolument tourné vers l’avenir", tout en restant fidèle à l’identité de la Croix-Rousse établie lors du dernier mandat.

Au sein du nouvel exécutif déterminé ce samedi, Juliette Baechler devient première adjointe. Elle sera notamment en charge des espaces publics, du cadre de vie, des mobilités ou encore de la biodiversité et de la condition animale.

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