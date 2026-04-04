Actualité
John Textor, ancien propriétaire de l’Olympique Lyonnais. (Photo by Jhony Pinho / AGIF / AGIF via AFP)

Football : Botafogo attaque l’OL en justice et réclame plus de 125 millions d'euros

  • par Corentin Lucas

    • L'OL n'a décidément pas fini d'entendre parler du fiasco mené par John Textor.

    Le club brésilien de Botafogo a annoncé, ce vendredi 3 avril, avoir engagé des poursuites judiciaires contre l’Olympique Lyonnais pour récupérer une dette estimée à plus de 745 millions de reais brésiliens (soit environ 125 millions d’euros).

    Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Botafogo explique avoir accordé plusieurs prêts à l’OL depuis 2022, date à laquelle les deux clubs ont intégré le groupe Eagle Football, dirigé par John Textor. Ces financements devaient soutenir leur développement sportif et économique.

    Selon le club brésilien, la situation s’est dégradée après des tensions internes au sein du groupe Eagle. Botafogo accuse la nouvelle direction lyonnaise, menée par Michele Kang, d’avoir "rompu unilatéralement" les accords de collaboration, tout en refusant de rembourser les sommes engagées.

    Lire aussi : Bus de supporters de l’OL incendié en 2024 : l’enquête classée sans suite

    Des conséquences financières importantes

    Botafogo affirme que ce non-remboursement a eu des répercussions directes sur sa situation financière, impactant notamment sa capacité à recruter et à planifier ses saisons. Le club indique avoir été visé par une interdiction de recrutement de la part de la FIFA, en fin d’année 2025.

    Face à cette situation, la direction de Botafogo assure vouloir aller "jusqu’au bout" des procédures judiciaires pour récupérer les sommes dues et "protéger le patrimoine du club". L’OL risque donc de se mettre à nouveau dans le rouge en cas de victoire brésilienne en justice…

    à lire également
    Photo extraite du court-métrage "D'ombre et de lumière", réalisé par le lyonnais Fabien Loïacono.
    Cinéma : un court-métrage lyonnais créé avec l’IA en route pour Cannes et Los Angeles

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Photo extraite du court-métrage "D'ombre et de lumière", réalisé par le lyonnais Fabien Loïacono.
    Cinéma : un court-métrage lyonnais créé avec l’IA en route pour Cannes et Los Angeles 05/04/26
    L'impressionnant incendie aux Chartreux (Lyon 1er).
    Le récap' des temps forts de la semaine à Lyon 05/04/26
    L’OL Lyonnes corrige Strasbourg et se hisse en finale de la Coupe de France ! 05/04/26
    Ligue 1 : dans une triste rencontre, l’OL bute sur Angers SCO et s’éloigne du podium 05/04/26
    Vers un appel au boycott pour le concert de Patrick Bruel ? 05/04/26
    d'heure en heure
    Pierre Oliver lyon
    Lyon : Pierre Oliver reprend les rênes du 2e arrondissement pour un nouveau mandat sous le signe de la sécurité 05/04/26
    La station du métro D, Sans Souci, à Lyon.
    "Pas de souci" : cette expression courante en dit long sur nos relations aux autres selon un professeur de Lyon 3 05/04/26
    Municipales 2026 : Olivier Berzane installé maire du 8e arrondissement dans un climat tendu 05/04/26
    Littérature et rock : Amérique Années 2.0 05/04/26
    Cyclisme : le Lyonnais Paul Seixas pourrait participer au Tour de France dès cette année 05/04/26
    orage Lyon
    Orages : le Rhône et la métropole de Lyon placés en vigilance jaune ce dimanche 05/04/26
    Municipales 2026 : Thomas Rudigoz officiellement installé maire du 5e arrondissement de Lyon, la sécurité en priorité 05/04/26
    L'OL joue gros sur tous les tableaux en ce dimanche 5 avril.
    Football : une journée décisive sur tous les fronts pour l'OL 05/04/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut