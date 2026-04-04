Football : Botafogo attaque l’OL en justice et réclame plus de 125 millions d'euros

John Textor, ancien propriétaire de l’Olympique Lyonnais. (Photo by Jhony Pinho / AGIF / AGIF via AFP)

L'OL n'a décidément pas fini d'entendre parler du fiasco mené par John Textor.

Le club brésilien de Botafogo a annoncé, ce vendredi 3 avril, avoir engagé des poursuites judiciaires contre l’Olympique Lyonnais pour récupérer une dette estimée à plus de 745 millions de reais brésiliens (soit environ 125 millions d’euros).

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Botafogo explique avoir accordé plusieurs prêts à l’OL depuis 2022, date à laquelle les deux clubs ont intégré le groupe Eagle Football, dirigé par John Textor. Ces financements devaient soutenir leur développement sportif et économique.

Selon le club brésilien, la situation s’est dégradée après des tensions internes au sein du groupe Eagle. Botafogo accuse la nouvelle direction lyonnaise, menée par Michele Kang, d’avoir "rompu unilatéralement" les accords de collaboration, tout en refusant de rembourser les sommes engagées.

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Des conséquences financières importantes

Botafogo affirme que ce non-remboursement a eu des répercussions directes sur sa situation financière, impactant notamment sa capacité à recruter et à planifier ses saisons. Le club indique avoir été visé par une interdiction de recrutement de la part de la FIFA, en fin d’année 2025.

Face à cette situation, la direction de Botafogo assure vouloir aller "jusqu’au bout" des procédures judiciaires pour récupérer les sommes dues et "protéger le patrimoine du club". L’OL risque donc de se mettre à nouveau dans le rouge en cas de victoire brésilienne en justice…