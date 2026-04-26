Deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Un grave accident s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche en plein centre de Lyon.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 avril. Vers 3 heures du matin, deux piétons ont été violemment percutés par un scooter sur le quai Jules Courmont (Lyon 2e). Plus précisément, l’accident aurait eu lieu au niveau du pont Lafayette.

Selon les dernières informations d’Actu Lyon, une femme de 20 ans et un homme de 23 ans ont été heurtés de plein fouet par le deux-roues. L’accident a mobilisé d’importants moyens de secours. Les sapeurs-pompiers et deux équipes du SAMU sont rapidement intervenus dans la Presqu’île.

Les deux victimes, dans un état grave, ont été prises en charge en urgence absolue puis transportées à l’hôpital Hôpital Édouard-Herriot. Les circonstances précises de l’accident restent à établir.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cette grave collision.

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