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La cheffe lyonnaise Viviana Pisacane remporte la 17e saison de Top Chef

  • par LR

    • Viviana Pisacane, 28 ans, cheffe et propriétaire du restaurant le Bœuf d’Argent, situé dans le Vieux Lyon (5e arr.), a remporté la 17e saison de l'émission Top Chef sur M6.

    À l’issue de la grande finale de l’émission Top Chef, diffusée ce mercredi 10 juin sur M6, la cheffe lyonnaise Viviana Pisacane, 28 ans, a remporté cette 17e saison. Retour sur un parcours exemplaire.

    Lire aussi : Une cheffe lyonnaise participera à la nouvelle saison de Top Chef

    Originaire de Naples, elle grandit dans les fourneaux

    Née à Naples d’une famille de restaurateurs et pâtissiers, Viviana Pisacane grandit dans l’univers de la gastronomie. À 18 ans, elle intègre ALMA, école d’excellence située à Parme, et premier centre mondial de formation en cuisine italienne. Des influences de son pays natal que l’on retrouve aujourd’hui à la carte de son restaurant, le Bœuf d’Argent, situé dans le Vieux-Lyon (5e arr.).

    Viviana Pisacane travaille ensuite pour des chefs français reconnus comme Michel Guérard et Éric Fréchon, tous deux triplement étoilés, et dans différents établissements du monde, comme Maaemo à Oslo, en Norvège (trois étoiles au guide Michelin), mais aussi en Suisse ou en Angleterre.

    Viviana Pisacane s'installe à Lyon en 2017

    Viviana Pisacane s'installe finalement à Lyon en 2017, pour reprendre le Bœuf d’Argent en 2023 aux côtés de son frère, Antonio, sa sœur, Arianna, et de son beau-frère. Une vraie histoire de famille.

    Plusieurs fois sollicitée par l’émission Top Chef, Viviana Pisacane s'est finalement lancée dans l’aventure pour cette 17e saison de l’émission phare de M6. Une décision qui lui aura porté chance.

    Lire aussi : Le Guide Top Chef met Lyon à l'honneur

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