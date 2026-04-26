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L’OL Lyonnes s’incline 2-1 sur la pelouse d’Arsenal. (Photo by Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)

C1 féminine : l’OL Lyonnes se sabote complètement sur la pelouse d’Arsenal

  • par Corentin Lucas

    • À Londres, l’OL Lyonnes a perdu pied face à Arsenal dans la demi-finale aller de Ligue des champions.

    Ce dimanche 26 avril, l’OL Lyonnes se rendait à Londres pour affronter Arsenal à l’Emirates Stadium. Un choc au sommet dans le cadre de la demi-finale aller de la Ligue des champions qui n’a pas déçu. Les deux cadors du football féminin n’ont pas réussi à se départager (1-1).

    Après une entame de match compliquée de la part des joueuses de Jonatan Giraldez, l’Allemande Jule Brand est parvenue à offrir aux Fenottes l’ouverture du score, sur une contre-attaque éclair à la 19e minute (0-1).

    L’OL Lyonnes a ensuite pris la foudre au retour des vestiaires. Wendie Renard fait tomber une Kim Little lancée au but, en prenant d’abord le ballon, et concède un pénalty. Fort heureusement, le VAR intervient et l’arbitre annule sa décision. Mais à la 58e minute de jeu, Christiane Endler craque complètement sur un coup franc des Gunners en relâchant le ballon, qui file tranquillement dans le but lyonnais (1-1). Une erreur impardonnable à ce niveau.

    La portière de l'OL est également dans le coup d’une grossière incompréhension avec sa défenseure Ingrid Engen lors du but de la victoire d’Arsenal, inscrit par Olivia Smith à la 83e minute (2-1). Triste après-midi pour la Chilienne de 34 ans.

    En se montrant aussi faibles, les Fenottes vont devoir tout donner devant leur public pour décrocher un ticket en finale. Le match retour est programmé pour samedi prochain, le 2 mai, au Groupama stadium. Coup d’envoi à 15h.

    Lire aussi : Football : l’OL confirme face à l’AJ Auxerre et consolide sa place sur le podium de Ligue 1

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