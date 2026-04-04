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Une employée d'un magasin Lidl de Vaulx-en-Velin violemment agressée par huit femmes. (@Photo d'illustration)
Une employée d’un magasin Lidl de Vaulx-en-Velin violemment agressée par huit femmes. (@Photo d’illustration)

Vaulx-en-Velin : une employée d'un supermarché violemment agressée par un groupe de huit femmes

  • par Corentin Lucas
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    • Une scène d’une grande violence s’est produite dans la soirée du mercredi 1er avril au sein d'un magasin Lidl de Vaulx-en-Velin.

    Ce mercredi 1er avril, une employée du magasin Lidl de Vaulx-en-Velin a été rouée de coups par un groupe de huit femmes. D'après les informations de nos confrères du Progrès, les faits se seraient déroulés aux alentours de 19h20, lorsque deux clientes, soupçonnées de vol, ont été contrôlées par un vigile et une salariée. 

    Refusant d’ouvrir leur veste, elles ont quitté le magasin sans incident. Mais moins d’une heure plus tard, les deux femmes reviennent, cette fois accompagnées de six autres personnes. À l’intérieur du magasin, cinq d’entre elles s’en prennent au vigile, tandis que trois autres ciblent l’employée.

    Cette dernière est projetée au sol, frappée à plusieurs reprises et se fait arracher des cheveux. L’agression, très brève, dure environ une minute avant que le groupe ne prenne la fuite.

    À l’extérieur, deux véhicules attendent les assaillantes. Un responsable, sorti relever les plaques d’immatriculation, aurait failli être percuté volontairement.

    Lire aussi : un coup de feu tiré en plein quartier des Gratte-Ciel à Villeurbanne

    Huit jours d’ITT pour la victime

    La salariée, transportée à l’hôpital, s’est vu prescrire huit jours d’incapacité totale de travail (ITT). Le vigile, lui, présente des blessures plus légères. Une plainte a été déposée ce jeudi 2 avril par la direction du magasin Lidl. Une enquête a été ouverte.

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