Pour Les Ecologistes, Laurent Wauquiez menace "les emplois de la transition écologique"

Le groupe écologiste de la Région Auvergne-Rhône-Alpes déplore le désengagement de Laurent Wauquiez dans le financement et l'animation du dispositif France Rénov.

L'occasion était trop belle pour que le groupe écologiste de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ne la laisse passer. Dans un communiqué de presse diffusé mercredi, Les Ecologistes jugent que Laurent Wauquiez, président LR de la Région, "abandonne les particuliers et menace encore plus les emplois de la transition écologique".

Une déclaration qui fait suite à un courrier du 4 septembre, signé par les ministres Christophe Béchu (Transition écologique), Agnès Pannier- Runacher (Transition énergétique) et Patrice Vergriete (Logement) dans lequel ces derniers reprochent à Laurent Wauquiez de se retirer du financement (à hauteur de 3 millions d'euros) et de l'animation du dispositif France Rénov. "Votre décision menace les emplois des plus de 300 personnes qui font vivre ce service public de la rénovation", déplorent ainsi les ministres.

La ruralité pénalisée

Pour le groupe écologiste, "compte tenu de la complexité des aides actuelles, les conseillers France Rénov sont nécessaires à l'accompagnement des particuliers dans la rénovation de leur logement. Pourtant, Laurent Wauquiez regarde ailleurs quitte à pénaliser les propriétaires et les bailleurs sociaux de la Région Auvergne-Rhône-Alpes où la vulnérabilité liée au logement est particulièrement forte". Par ailleurs, cette décision impacterait en premier lieu l'Auvergne, le Cantal et la Haute-Loire où la part des ménages en situation de précarité énergétique culmine à 36 % selon l'Insee. Des départements ruraux, chers au président de Région.

Du côté de l'exécutif, on rappelle que la décision de Laurent Wauquiez a été prise au mois de mars 2023. "Les écolos font semblant de découvrir cela aujourd'hui", glisse-t-on dans l'entourage du président de Région, avant de renvoyer vers le courrier de réponse adressé au ministres. "Nous privilégions une vision pragmatique et de terrain. C'est la raison pour laquelle, par exemple, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a investi 80 millions d'euros dans un plan régional de sobriété énergétique pour les lycées, développe une filière leader de l'hydrogène en France, ou poursuit un plan objectif zéro enfouissement de déchets à l'horizon 2030", répond ainsi Laurent Wauquiez.

Et d'ajouter : "En revanche, le financement de dépenses administratives n'est pas la voie qui nous permettra de répondre à nos objectifs communes."