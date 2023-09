L’équipe du théâtre Théo-Argence à Saint-Priest va enfin retrouver sa salle, en travaux pour réhabilitation depuis 2019. Belle occasion de (re)découvrir cette scène modernisée de plus de six cents places assises.

C'est le spectacle Folia, du Concert de l’Hostel Dieu qui va ouvrir la saison au centre Théo-Argence de Saint-Priest du 16 au 19 septembre. L’occasion de (re)découvrir ce merveilleux essai transdisciplinaire imaginé par Franck-Emmanuel Comte et le chorégraphe Mourad Merzouki.

Folia © Julie Cherki



Ici, musiciens et chanteuses, costumés et perruqués comme il se doit pour une ambiance “baroque” digne de ce nom, interprètent un programme vocal et instrumental de haute voltige associant tarentelles populaires et sonates pour violon italiennes de Vivaldi (et notamment sa Folia) mâtiné le cas échéant de musique électronique.

Mourad Merzouki s’empare de ce canevas et de cet univers pour bâtir des chorégraphies originales entre danses contemporaines, hip-hop mais non sans réminiscences discrètes de danse baroque. Une rencontre entre deux mondes réussie qui joue du contraste (les costumes des danseurs sobres et modernes, la musique de cour et le monde urbain…) pour un résultat des plus communicatifs.

Émouvant Alexis Michalik

Côté théâtre, de belles choses sont annoncées. Ainsi de L’Horizon des événements (le 23 novembre), un texte écrit et mis en scène par Frédéric Sonntag qui nous confronte à un jeune homme bientôt père explorant les archives de ses parents. Qui, tous deux économistes de renom, dès le début des années 70, s’interrogeaient sur les dangers d’une croissance exponentielle…

Autre temps fort, Une Histoire d’amour (le 12 décembre), d’Alexis Michalik. Où une jeune femme affronte l’abandon de sa compagne puis la maladie, douze ans plus tard, alors qu’elle a une fille dont elle veut que son frère écrivain alcoolique et cynique (presque un pléonasme !) prenne soin. Avec bien sûr l’écriture vive, à la fois drôle et émouvante, de Michalik.

