Une réouverture partielle du parc relais Gorge de Loup prévue pour mi-septembre

Fermé depuis le week-end du 5 août, après l’effondrement d’une passerelle piétonne, le parc relais de Gorge de Loup devrait rouvrir de manière partielle mi-septembre.

Les utilisateurs du parc relais de Gorge de loup vont devoir faire preuve d’encore un peu de patience avant de pouvoir garer leur véhicule dans le parking situé à proximité du métro D. Fermé depuis l’effondrement d’une passerelle piétonne lors du week-end du 5 août, l’ouvrage ne devrait pas rouvrir avant mi-septembre.

Trois étages rouvriront dans un 1er temps

Les travaux visant à reconstruire la passerelle effondrée sont encore en cours et selon nos informations, les expertises techniques menées à la suite de l’incident ont révélé le besoin de renforcer les autres passerelles du parking, où circulent les véhicules. Sous réserve de la bonne réalisation des travaux et de la validation de la commission de sécurité, trois niveaux du parc relais devraient être rouverts dans un premier temps. Suivra ensuite une seconde phase de travaux pour rouvrir les niveaux 4 et 5 de l’ouvrage de 674 places.

En attendant le retour à la normale, les usagers sont invités à se reporter du côté des parcs relais Vaise 1 (507 places) et Vais 2 (748 places).