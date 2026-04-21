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Positif au cannabis, un motard lyonnais contrôlé à 154 km/h au lieu de 90 km/h

  • par Loane Carpano

    • Samedi 18 avril, un motard lyonnais a été contrôlé à plus de 60 km/h au-dessus des limitations de vitesse sur la RD 517. Il était également positif au cannabis.

    Les excès de vitesse sont fréquents sur la RD 517, entre le Rhône et la commune de Janneyrias. Lors d'un nouveau contrôle mené sur l'axe vendredi 17 avril, vingt automobilistes ont été surpris au dessus de la limite de vitesse fixée à 90 km/h. Le plus gros excès revient à un motard, contrôlé à 167 km/h. L'homme âgé de 32 ans s'est vu retirer son permis. Sa moto a été mise en fourrière.

    Le lendemain, le même contrôle a été mené de 10 h à midi. Cette fois-ci, plus d'une quinzaine d'infractions ont été relevées. Parmi elles, un motard lyonnais a été contrôlé à 154 km/h. Détenteur d'un couteau et positif au cannabis, l'homme de 34 ans s'est lui aussi vu retirer son permis. Sa moto a également été placée en fourrière, rapporte le Progrès.

    Lire aussi : Près de Lyon : le chauffeur du poids lourd interpellé pour sa conduite dangereuse sur l’A7 a été interné

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