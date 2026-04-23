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L'OL joue gros sur tous les tableaux en ce dimanche 5 avril.
L’OL joue gros sur tous les tableaux en ce dimanche 5 avril. (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

L'OL condamné au Brésil à payer 20,8 millions à Botafogo pour dettes impayées

  • par V.G.

    • La justice brésilienne a ordonné à l’Olympique lyonnais de verser 20,8 millions d’euros pour des dettes impayées au club de Botafogo de l'homme d'affaires américain John Textor, ancien propriétaire de l'OL, selon un dirigeant du club de Rio et des documents judiciaires consultés mercredi par l’AFP.

    Le 4 avril, Botafogo avait confirmé avoir déposé plainte contre Lyon en vue du recouvrement de dettes impayées à hauteur de plus de 125 millions d'euros. Selon un dirigeant de Botafogo ayant requis l’anonymat, un juge a rendu une première décision en faveur du club brésilien portant sur 122 millions de réais (20,8 millions d’euros).

    Lyon "peut demander" à effectuer un premier versement de 30% du montant et régler le reste en "six mensualités", selon un document judiciaire. Le club français dispose d’un délai de trois jours pour faire appel, à compter de la notification de la décision qui lui a été adressée mardi par la justice brésilienne.

    Des prêts orchestrés par John Textor

    Selon Botafogo, les montants réclamés correspondent à des prêts accordés à Lyon lorsque les deux clubs étaient sous le contrôle de John Textor, au sein de la structure Eagle Football Holdings Bidco.

    En parallèle, le club de Botafogo, en proie à des difficultés financières, a indiqué mercredi dans un communiqué avoir demandé à la justice l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire pour sa "restructuration financière" avec notamment la "suspension temporaire des droits de vote" d’Eagle en tant qu’"actionnaire majoritaire", l’accusant de "faire obstacle à l’entrée de nouveaux capitaux dans le club".

    John Textor a été remplacé en juin 2025 à la tête de l'OL par la femme d'affaire américaine Michele Kang. L'homme d'affaires a été en outre écarté fin janvier de toutes fonctions opérationnelles au sein d'Eagle Bidco.

    A lire aussi : John Textor révoqué de la holding propriétaire de l’OL

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