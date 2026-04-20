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Image d’illustration gendarmerie. (Photo ARNAUD FINISTRE / AFP)

Près de Lyon : le chauffeur du poids lourd interpellé pour sa conduite dangereuse sur l’A7 a été interné

  • par LR

    • Le chauffeur d’origine russe interpellé dans la nuit de samedi à dimanche sur l’A7 en direction de Lyon alors qu’il zigzaguait rapidement sur la route a été interné.

    Il était environ 3 heures, dans la nuit de samedi à dimanche lorsque des militaires du centre d’opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG) de Valence reçoivent plusieurs appels signalant un poids lourd au comportement dangereux sur l’autoroute A7 en direction de Lyon.

    Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, le conducteur zigzaguait à grande vitesse sur la route, percutant deux voitures sur son chemin et traînant même l’une d’elles sur plusieurs mètres. Deux occupants ont été légèrement blessés.

    Le chauffeur interné pour troubles psychiatriques

    Rapidement dépêchés sur place, les gendarmes des pelotons motorisés de Malataverne, de Valence (Drôme) et de Chanas (Isère) se mettent à la poursuite du chauffeur. Il sera finalement interpellé entre Chanas et le péage de Reventin-Vaugris. Âgé d’une cinquantaine d’années et d’origine russe, le suspect a été placé en garde à vue.

    Toujours selon nos confrères, ses tests d’alcoolémie et de stupéfiants se sont révélés négatifs, mais son état ne permettait pas son maintien en garde à vue. Il a finalement été hospitalisé pour troubles psychiatriques. Une enquête a toutefois été ouverte pour conduite avec mise en danger d’autrui.

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