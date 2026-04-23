Lyon : un spectateur blessé après la chute d’un drone au cirque Pinder

Un incident survenu sous le chapiteau du cirque Pinder à Lyon a conduit à la suspension d’un numéro de ballet de drones présenté pendant les vacances de printemps.

De passage à Lyon, le Cirque Pinder a dû modifier son spectacle après un accident survenu le 14 avril. Selon nos confrères du Progrès, lors d’une représentation, un drone utilisé dans un numéro artistique a échappé au contrôle de son pilote avant de chuter dans le public.

Un spectateur a été touché au visage et légèrement blessé à la tête. Pris en charge immédiatement sur place, il souffrait d’une petite plaie et d’une bosse, selon l’organisation du cirque. Par précaution, la direction a décidé de retirer définitivement ce numéro de la programmation.