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L’interdiction des véhicules Crit’Air 2 a été reportée de deux ans par le président de la Métropole de Lyon. ©DR

Fin de la ZFE : faut-il conserver sa vignette Crit'Air pour circuler à Lyon ?

  • par Loane Carpano

    • Malgré l'adoption de la loi mettant fin à la ZFE, la vignette Crit'Air reste pour l'instant obligatoire pour circuler dans la Métropole de Lyon.

    Mercredi 15 avril, le Parlement a adopté le projet de loi de simplification de la vie économique, et avec elle, la suppression des ZFE (zones à faibles émissions). Les véhicules les plus polluants, sont donc à nouveau autorisés à rouler en centre-ville. Alors est-il nécessaire de conserver sa vignette Crit'Air ?

    La loi n'est pas encore définitivement appliquée

    La réponse est oui. La vignette Crit'Air reste obligatoire dans les zones concernées par la ZFE, à savoir, Lyon, Caluire-et-cuire, Villeurbanne, Bron et Vénissieux sur les secteurs situés à l'intérieur du boulevard périphérique Laurent Bonnevay, jusqu'à ce que la loi soit définitivement appliquée.

    En parallèle, la préfecture du Rhône affirme que la vignette restera obligatoire lors des épisodes de pollution, entraînant la mise en place d'une circulation différenciée.

    A noter qu'enlever votre vignette pourrait pour l'instant vous coûter 68 euros en cas d'arrestation.

    Lire aussi : L'instauration de la ZFE a-t-elle permis de réduire la pollution de l'air dans la Métropole de Lyon ?

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