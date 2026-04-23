Un jeudi de printemps à Lyon, jusqu'à 23 degrés attendus

C'est une nouvelle belle journée de printemps qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce jeudi 23 avril 2026 avec des températures de saison.

La semaine se poursuit comme elle a débuté à Lyon et dans la région lyonnaise. Malgré quelques nuages remontant du sud attendus dans la matinée, le soleil sera présent du matin au soir.

Côté températures il fait 7 degrés ce jeudi matin et le thermomètre affichera 23 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison sous un vent d'est quasiment nul ce jeudi.