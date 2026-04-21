Le chef Julien Koren du restaurant Léon de Lyon a remporté le prix du meilleur flan pâtissier traditionnel de France.

Le meilleur flan pâtissier de France est lyonnais. Ce week-end se déroulait la 4e édition du concours du meilleur flan pâtissier sur la place Antonin Poncet à Lyon. L'occasion de goûter et de départager les meilleurs douceurs sucrées de France.

Cette année, c'est le chef lyonnais Julien Koren du restaurant Léon de Lyon qui s'est imposé en remportant le prix du meilleur flan traditionnel. Il succède à Emelie Maleyre, cheffe pâtissière à l'Eclat de pierre de Saint-Didier-au-Mont-d'Or.

Le prix du meilleur flan créatif a quant à lui été remporté par Stéphanie Tisserand de la pâtisserie Moon à Pontoise. L'événement organisé du 15 au 19 avril avait intéréssé quelque 10 000 visiteurs.

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