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GrandLyon Habitat accélère la désimperméabilisation de ses résidences

  • par La Rédaction

    • Le bailleur social lance un marché dédié pour transformer les sols de ses espaces extérieurs entre 2025 et 2029. Une nouvelle étape pour lutter contre la chaleur en ville et mieux gérer les eaux de pluie.

    Le bailleur social GrandLyon Habitat franchit un cap dans sa stratégie environnementale. L’organisme vient d’annoncer le lancement d’un marché spécifique consacré à la désimperméabilisation des sols de ses résidences pour la période 2025-2029. Doté d’un budget de 750 000 euros, ce programme vise à remplacer progressivement les surfaces en béton ou en enrobé par des sols perméables et végétalisés.

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    Objectif : favoriser l’infiltration des eaux pluviales afin de préserver les nappes phréatiques, tout en limitant les îlots de chaleur urbains. Sur les sites déjà végétalisés, le bailleur observe des baisses de température pouvant atteindre 5 à 7 °C, avec des effets ressentis jusque dans les logements.

    Engagée depuis plus de quinze ans, cette politique a déjà permis de désimperméabiliser plus de 35 000 m², notamment grâce à des prairies rustiques et des parkings perméables. Une vingtaine de résidences supplémentaires seront désormais concernées. Les premiers travaux sont prévus en 2026 et début 2027.

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