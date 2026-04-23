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Le PCF s’indigne du projet de réforme des groupes politiques de Véronique Sarselli. (Photo by Lageat Perroteau / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

1er mai : le PCF du Rhône appelle au boycott des commerces ouverts

  • par LR

    • Dans un communiqué offensif, les communistes dénoncent la possibilité de faire travailler des salariés le 1er mai et appellent à sanctionner les enseignes qui ouvriraient ce jour-là.

    La fédération du Rhône du Parti communiste français monte au créneau à l’approche de la Fête du travail. Dans un communiqué, le parti appelle au boycott des commerces qui décideraient d’ouvrir le 1er mai, seule journée légalement chômée et rémunérée pour les salariés.

    A lire aussi : Travail le 1er mai : la CGT appelle à la mobilisation à Lyon ce vendredi

    Les communistes dénoncent une décision gouvernementale qui, selon eux, reviendrait à tolérer les infractions de certains employeurs en attendant une évolution législative. Ils y voient une remise en cause du droit du travail et un risque de pression sur les salariés, estimant que la notion de volontariat ne tient pas face au rapport de force entre employeurs et employés.

    Le texte pointe également les conséquences économiques pour les vendeurs de muguet, dont les revenus dépendent traditionnellement de cette journée.

    Au-delà du boycott, la fédération appelle à une mobilisation massive lors des défilés syndicaux : départ à 10h30 de la place Jean-Macé à Lyon et à 10h depuis la Bourse du travail à Villefranche-sur-Saône. L’objectif affiché : défendre le caractère symbolique et social du 1er mai.

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