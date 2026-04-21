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Crédits : Wikimedia commons

La Lyonnaise Styleto rejoint l’animation de "The Voice Kids"

  • par LC

    • La chanteuse Skyleto originaire de Lyon franchit une nouvelle étape dans sa carrière : elle devient co-animatrice de l’émission musicale pour enfants diffusée sur TF1, aux côtés de Nikos Aliagas.

    Nouvelle aventure télévisuelle pour Styleto. L’artiste lyonnaise va intégrer la prochaine saison de The Voice Kids en tant que co-animatrice, remplaçant Karine Ferri aux côtés de Nikos Aliagas sur TF1. Elle interviendra en coulisses pour accompagner les jeunes candidats et recueillir leurs réactions à chaud.

    De son vrai prénom Laure, la chanteuse s’est d’abord fait connaître sur YouTube avant de percer dans la musique grâce à sa reprise de Gaffe aux autres de Ben Mazué.

    Nommée aux Victoires de la Musique 2025 et récemment intégrée aux Enfoirés, Styleto poursuit ainsi une année 2026 particulièrement riche. La date de diffusion de la prochaine saison n’a pas encore été annoncée.

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