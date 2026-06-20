Ce vendredi 19 juin, dix départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance orange canicule.

La canicule continue de toucher la France. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes est concernée ce samedi 20 juin. Météo France a placé dix départements en vigilance orange canicule.

Les départements concernés par cette vigilance sont les suivants : le Rhône, l'Ain, l’Isère, la Haute-Savoie, la Savoie, le Puy-de-Dôme, l'Ardèche, la Drôme, l'Allier et la Loire. Des orages sont à prévoir également pour la Savoie et la Haute-Savoie.

Seul le département du Cantal reste placé en vigilance jaune.