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Canicule : dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange

  • par Claire Martinez

    • Ce vendredi 19 juin, dix départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance orange canicule.

    La canicule continue de toucher la France. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes est concernée ce samedi 20 juin. Météo France a placé dix départements en vigilance orange canicule.

    Les départements concernés par cette vigilance sont les suivants : le Rhône, l'Ain, l’Isère, la Haute-Savoie, la Savoie, le Puy-de-Dôme, l'Ardèche, la Drôme, l'Allier et la Loire. Des orages sont à prévoir également pour la Savoie et la Haute-Savoie.

    Seul le département du Cantal reste placé en vigilance jaune.

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