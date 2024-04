Les motards vont manifester à Lyon samedi 13 avril. (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

Un millier de motards est attendu samedi 13 avril place Bellecour, puis sur les routes de l'agglomération lyonnaise pour manifester contre le contrôle technique des deux et trois roues.

Le contrôle technique est une corvée habituelle pour les automobilistes qui passent à la caisse tous les deux ans. Jusqu'ici épargnés, les motards vont eux aussi devoir soumettre leur deux ou trois roues à une vérification à partir du 15 avril 2024, notamment pour des raisons de sécurité, mais aussi pour lutter contre la pollution sonore et atmosphérique. Opposée à cette mesure, que son délégué général Didier Renoux va jusqu'à qualifier de "racket organisé", la Fédération française des motards en colère (FFMC) organise des manifestations dans toute la France samedi 13 avril, et notamment à Lyon.

Départ du cortège à 14 h 30

Les motards se retrouveront à 13 h 30 sur la place Bellecour pour un rassemblement régional où sont attendus "un millier de motards" explique Paul, coordinateur régional de la FFMC, Auvergne-Rhône-Alpes. Le départ du cortège est ensuite prévu pour 14 h 30. Si le parcours n'est pas encore validé par les services de la préfecture du Rhône, le cortège devrait passer par les quais du Rhône, jusqu'à Saint-Clair puis emprunter le boulevard Laurent Bonnevay jusqu'à la jonction avec la A7 à Saint-Fons. Les motards emprunteront ensuite la M7 puis la M6 jusqu'à Dardilly, le tout en roulant "au pas" bien sûr.

"Nous avons un vrai espoir de faire annuler cette mesure. Deux recours ont déjà été déposés et un nouveau recours sera déposé en référé pour demander la suspension de la mise en application de la mesure", indique Paul qui espère en attendant que "les centres de contrôle technique n'auront rien à faire et que pleins de motards n'iront pas soumettre leur moto". La FFMC a ainsi mis en ligne un site intitulé "Balance ton centre", pour répertorier les centres de contrôle technique qui prendront la franchise moto, et ainsi les boycotter pour la réalisation du contrôle technique de sa voiture.