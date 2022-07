Isère : un octogénaire à l'origine d'un accident mortel sur l'A7

Très tôt ce dimanche matin, un octogénaire qui conduisait en contresens sur l'autoroute A7 a provoqué un dramatique accident. Celui-ci a coûté la vie à deux personnes.

Le dramatique incident a eu lieu très tôt ce dimanche matin sur les routes de l'Isère, vers 3h20. Comme l'indique le Dauphiné Libéré, un octogénaire a provoqué un accident mortel en prenant l'autoroute A7 à contresens. Atteint de la maladie d'Alzheimer, il a été déboussolé à son arrivée au péage de Reventin-Vaugris. Ne disposant pas de moyen de paiement, il a fait demi-tour. A hauteur d'Auberives-sur-Varèze, il a percuté une autre voiture avec une famille à son bord.

Le bilan est lourd car il fait état de deux morts, le retraité et un homme âgé de 40 ans. Trois personnes ont également été blessées et emmenées vers différents hôpitaux, dont une jeune fille de 12 ans.

Un autre accident par la suite

Un peu plus tard et en amont de cet accident, un autre véhicule a percuté cinq autres voitures à l'arrière du bouchon créé par ce ralentissement. Le conducteur a été placé en garde à vue, il était positif aux stupéfiants et à l'alcool.