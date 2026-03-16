Alors que le marché des poids lourds est en berne, la filiale française de Renault conserve son leadership, notamment sur les utilitaires. La marque mise également sur l'électrique pour les années à venir.

Les résultats sont tombés pour la filiale poids lourds de Renault. Alors que le marché français des plus de 6 tonnes recule de 10 % sur l'année 2025, la marque limite la casse avec une baisse estimée à 8 %. Bonne nouvelle quand même, puisqu'elle augmente sa part de marché à 30,5 %, soit 0,5 % de plus que l'année précédente. A noter qu'une des usines du constructeur se situe à Vénissieux, près de Lyon.

Plus précisément, Renault renforce son leadership sur les porteurs en augmentant sa part de marché d'1,4 %, pour l'amener à 41 %. Concernant les tracteurs en revanche, l'exercice 2025 est plus compliqué. Le marché recule de 10,3 %, c'est 13,8 % de moins pour la marque française.

Des positions maintenues sur les véhicules utilitaires

Au sujet des véhicules utilitaires entre 2,8 et 3,2 tonnes, Renault se stabilise dans un marché en baisse à hauteur de - 5 %. L'entreprise limite une nouvelle fois la casse, et maintient ses 2,7 % de part de marché. C'est un peu moins le cas pour les utilitaires se situant entre 3,2 et 6 tonnes. La part de marché de la marque s’établit à 6,2 %, en retrait limité de 0,3 point, alors que "Renault Trucks enregistre une baisse de volumes de 8,5 %, principalement liée à des contraintes d’approvisionnement".

Dans le but de préparer l'avenir, une nouvelle génération d'utilitaires nommée Flexis fera son entrée en gamme en 2027. Un véhicule pensé pour la "décarbonation, l’efficacité opérationnelle et une adaptation fine aux usages des clients professionnels. "

Justement, en parlant d'avenir, la marque accorde une attention toute particulière à l'électrique, et "conserve un leadership affirmé avec 58,7 % de part de marché." Côté tracteur, l'électrique s'invite aussi. En effet, une nouvelle génération de tracteurs électriques Renault Trucks E-Tech T 540, 585 et 780, va voir le jour. La production devrait débuter cette année. Une décision qui s'inscrit dans une ambition claire, "transformer durablement le transport tout en garantissant la performance économique de nos clients", explique Christophe Martin, Directeur Général de Renault Trucks France.

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