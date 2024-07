Renault Trucks exporte son futur camion électrique

Renault Trucks et le groupe Néerlandais Jumbo et SVZ s'associent pour tester un nouveau camion électrique. Après Lyon et Paris, ce poids lourd de 26 tonnes circulera bientôt dans les rues d'Amsterdam.

Le prototype Oxygen est un camion électrique de 26 tonnes conçu spécifiquement pour les livraisons en milieu urbain. Après une première phase de tests à Lyon et Paris, Renault Trucks lance une deuxième version de ce poids lourd dédié à la logistique décarbonée. Le véhicule prendra la route néerlandaise à partir d'octobre 2024.

Partenariat avec Jumbo et SVZ

Renault Trucks s’est associé à Jumbo, le deuxième distributeur néerlandais, qui compte plus de 700 points de vente aux Pays-Bas et en Belgique. L’objectif est de simplifier la livraison de marchandises sur les points de distribution du groupe.

Et pour cause, à partir du 1er janvier 2025, afin de réduire les émissions de CO2 en ville, les Pays-Bas pourront mettre en place des zones zéro émission dans lesquelles il ne sera possible de circuler qu'avec un véhicule décarboné.

Le cahier des charges du camion Oxygen

Le poids lourd nouvelle génération devra livrer en ville, en silence et sans utiliser de carburants polluants. Il doit également être réfrigéré pour le transport de marchandises. Voilà pourquoi Renault Trucks y a installé 3 batteries de de 94 kWh, soit 282 kWh au total. L'autonomie est annoncée pour 150 kilomètres, de quoi assurer les liaisons entre les entrepôts et les points de ventes. À voir désormais si le véhicule français s'imposera sur ce nouveau marché. L'expérimentation à Amsterdam doit durer 6 mois.