Actualité
Photo d’illustration police. (Photo de JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Lyon : deux blessés après des tirs près d'une station de métro du 9e arrondissement

  • par LR

    • Dans la nuit du 29 au 30 avril, de nouveaux tirs en rafale ont fait deux blessés près de la station de métro Gare de Vaise - Gérard Collomb (9e arr.).

    Une nouvelle fusillade est survenue dans la nuit de mercredi 29 à jeudi 30 avril, dans le 9e arrondissement de Lyon.

    Selon nos confrères d'actuLyon, des tirs en rafales ont fait deux blessés légers près de la station de métro Gare de Vaise - Gérard Collomb vers 1 heure. Les victimes auraient été blessées par des éclats de verre et leur jour ne sont pas en danger.

    Sur place, une vingtaine de douilles a été retrouvée. Une enquête a été ouverte par les forces de l'ordre pour retrouver le ou les auteurs toujours en fuite.

    à lire également
    JO de Milan-Cortina : les athlètes mis à l'honneur à l'Elysée, Alpes 2030 en vue pour la Région

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : deux blessés après des tirs près d'une station de métro du 9e arrondissement 14:24
    JO de Milan-Cortina : les athlètes mis à l'honneur à l'Elysée, Alpes 2030 en vue pour la Région 13:50
    A la Région, les écologistes refusent d'accueillir les JO Alpes 2030 13:13
    rue Grenette sans voiture lyon
    Rue Grenette : la Ville de Lyon lance dès aujourd’hui une concertation citoyenne 12:35
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    Une première en France, l'Université Lyon 2 délivre un doctorat avec une administration publique 12:18
    d'heure en heure
    Spectacle pour les tout-petits : voyage initiatique 11:34
    Théâtre Croix-Rousse : Eva Doumbia, en mémoire des massacres de Chasselay 11:33
    Météo péniches Rhône soleil été
    A quel temps s'attendre à Lyon pour le week-end du 1er mai ? 11:33
    Les expos à ne pas manquer en mai 11:31
    Escapades : explorer le Pilat entre vignes, villages médiévaux, vallons et crêts 11:26
    HOKA ouvre sa première boutique alpine à Chamonix 11:18
    Le site de Kem One à Lyon
    Une "contradiction frontale" : la CGT de Kem One attaque son actionnaire 10:50
    transavia aéroport de lyon
    Transavia annule des vols entre mai et juin : l'aéroport Lyon Saint-Exupéry pourrait être concerné 10:05
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut