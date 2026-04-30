Lyon : deux blessés après des tirs près d'une station de métro du 9e arrondissement

Dans la nuit du 29 au 30 avril, de nouveaux tirs en rafale ont fait deux blessés près de la station de métro Gare de Vaise - Gérard Collomb (9e arr.).

Une nouvelle fusillade est survenue dans la nuit de mercredi 29 à jeudi 30 avril, dans le 9e arrondissement de Lyon.

Selon nos confrères d'actuLyon, des tirs en rafales ont fait deux blessés légers près de la station de métro Gare de Vaise - Gérard Collomb vers 1 heure. Les victimes auraient été blessées par des éclats de verre et leur jour ne sont pas en danger.

Sur place, une vingtaine de douilles a été retrouvée. Une enquête a été ouverte par les forces de l'ordre pour retrouver le ou les auteurs toujours en fuite.