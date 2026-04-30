Actualité
@Département du Rhône

Accord "Eau et Rhône" : le Département dévoile sa feuille de route 2026-2030

  • par Romain Balme

    • Le Département du Rhone s’engage dans l’accord "Eau et Rhône". Objectif : sécuriser les ressources et les usages de l’eau sur la période 2026-2030.

    "Devenir le chef de file d'une réflexion partagée sur l'avenir de la ressource en eau". C'est dans cette optique que le Département du Rhône a signé le document cadre de l'accord "Eau et Rhône" ce jeudi 30 avril. Une collaboration entre la collectivité, les agences de l'eau Rhône Méditerranée et Loire Bretagne, ainsi que la caisse des dépôts et consignations. Portée sur la période 2026-2030, cette feuille de route comporte des actions visant à économiser l'eau, préserver les ressources et les milieux mais aussi "sécuriser les usages d'eau potable et agricole."

    Concrètement, le département interviendra dès cette année sur des actions ciblées. Parmi elles, la remobilisation d'une première retenue collinaire sur le territoire de Brévenne-Turdine, pérenniser et remobiliser le foncier irrigable avec les acteurs de l'Ouest lyonnais, ou encore préciser le projet de sécurisation en eau potable du Beaujolais.

    Lire aussi : Selon cette étude, le Rhône serait le meilleur département pour chercher un CDI

    Toutes les actions du département dans le cadre de l'accord "Eau et Rhône"
    - Engager la remobilisation d’une première retenue collinaire sur le territoire Brévenne Turdine, avec les partenaires locaux ;
    - Renforcer et faciliter le transfert de connaissances et échanges de bonnes pratiques "eau et agriculture et changement climatique" auprès des agriculteurs ;
    - Mener des actions pour pérenniser et remobiliser le foncier irrigable avec les acteurs locaux de l’Ouest lyonnais ;
    - Préciser le projet de sécurisation en eau potable pour le Haut Beaujolais et proposer un montage financier et opérationnel ;
    - Poursuivre les économies d’eau, en lien avec le patrimoine immobilier du Département ;
    - Contribuer aux actions "eau & biodiversité", autour des dépendances vertes du domaine routier départemental.

    à lire également
    Comme chaque année, l’ensemble du réseau TCL ne circulera pas ce vendredi 1er mai

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Comme chaque année, l’ensemble du réseau TCL ne circulera pas ce vendredi 1er mai 19:00
    Accord "Eau et Rhône" : le Département dévoile sa feuille de route 2026-2030 18:45
    La préfecture du Rhône interdit tout rassemblement automobile ou musical ce week-end du 1er mai 18:27
    Concertation sur la rue Grenette : la Métropole de Lyon ne plie pas et présentera ses modalités de réouverture "d'ici l'été" 18:10
    Lyon : mêlant habitat, santé et environnement, le projet Chemin des îles se poursuit dans le 7e arrondissement 18:00
    d'heure en heure
    Bons plans
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 1er au 3 mai 17:43
    Centre commercial Part-Dieu
    Lyon : un groupe de jeunes visé par une tentative d'extorsion au couteau à la Part-Dieu 17:19
    Des travaux préparatoires prévus sur les routes du Rhône la semaine prochaine 16:48
    Chefs, concerts, recettes... Ce qui vous attend pour les dix ans du Lyon Street Food Festival 16:16
    La Chambre régionale des comptes lance une campagne de participation citoyenne 15:45
    Le Conseil d'Etat confirme la dissolution de la Jeune Garde, mouvement antifasciste lyonnais 15:09
    Vue sur la colline de Fourviere et le vieux Lyon depuis les quais de Saône.
    Meurtre quai Pierre-Scize : un suspect interpellé à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry 15:07
    Lyon : deux blessés après des tirs près d'une station de métro du 9e arrondissement 14:24
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut