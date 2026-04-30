Accord "Eau et Rhône" : le Département dévoile sa feuille de route 2026-2030

Le Département du Rhone s’engage dans l’accord "Eau et Rhône". Objectif : sécuriser les ressources et les usages de l’eau sur la période 2026-2030.

"Devenir le chef de file d'une réflexion partagée sur l'avenir de la ressource en eau". C'est dans cette optique que le Département du Rhône a signé le document cadre de l'accord "Eau et Rhône" ce jeudi 30 avril. Une collaboration entre la collectivité, les agences de l'eau Rhône Méditerranée et Loire Bretagne, ainsi que la caisse des dépôts et consignations. Portée sur la période 2026-2030, cette feuille de route comporte des actions visant à économiser l'eau, préserver les ressources et les milieux mais aussi "sécuriser les usages d'eau potable et agricole."

Concrètement, le département interviendra dès cette année sur des actions ciblées. Parmi elles, la remobilisation d'une première retenue collinaire sur le territoire de Brévenne-Turdine, pérenniser et remobiliser le foncier irrigable avec les acteurs de l'Ouest lyonnais, ou encore préciser le projet de sécurisation en eau potable du Beaujolais.

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Toutes les actions du département dans le cadre de l'accord "Eau et Rhône"

- Engager la remobilisation d’une première retenue collinaire sur le territoire Brévenne Turdine, avec les partenaires locaux ;

- Renforcer et faciliter le transfert de connaissances et échanges de bonnes pratiques "eau et agriculture et changement climatique" auprès des agriculteurs ;

- Mener des actions pour pérenniser et remobiliser le foncier irrigable avec les acteurs locaux de l’Ouest lyonnais ;

- Préciser le projet de sécurisation en eau potable pour le Haut Beaujolais et proposer un montage financier et opérationnel ;

- Poursuivre les économies d’eau, en lien avec le patrimoine immobilier du Département ;

- Contribuer aux actions "eau & biodiversité", autour des dépendances vertes du domaine routier départemental.