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Vue sur la colline de Fourviere et le vieux Lyon depuis les quais de Saône.
Vue sur la colline de Fourviere et le vieux Lyon depuis les quais de Saône. @WilliamPham

Meurtre quai Pierre-Scize : un suspect interpellé à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry

  • par Romain Balme

    • Après le meurtre au couteau d'un trentenaire le 28 mars dernier dans le 5e arrondissement, le principal suspect a été arrêté mi-avril à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry.

    Le 28 mars dernier, un homme d'une trentaine d'années a été tué au couteau dans un immeuble du 82 quai Pierre-Scize à Lyon (5e arr.). Les faits se sont déroulés à 17 heures. Selon les premières informations, la victime hébergeait le suspect, fragile psychologiquement.

    Un suspect a été interpellé mi-avril à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, alors qu'il tentait de fuir la France, révèle le Progrès.

    Les circonstances du drame sont désormais plus claires. La victime aurait signifié à son meurtrier qu'il ne pouvait pas l'accueillir chez elle. Pour cause, le jeune homme recevait deux invités. Pour seule réponse, le suspect serait parti, puis revenu arme à la main pour mettre fin aux jours du trentenaire avant de prendre la fuite. Intervenant rapidement sur place, les secours n'ont pas pu sauver la victime.

    Les premières investigations avaient mené au quartier de la Guillotière pour interpeller le suspect, déjà identifié, sans succès.

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