La Chambre régionale des comptes propose aux citoyens de soumettre leurs idées de thèmes de contrôle par l'intermédiaire d'une plateforme.

Et si vous choisissiez les thèmes de contrôle de la Chambre régionale des comptes (CRC) ? C'est en tout cas ce que propose l'administration du 11 mai au 22 juin 2026 dans le cadre de la campagne de participation citoyenne des juridictions financières. "La plateforme citoyenne sera de nouveau ouverte pour que chacun puisse proposer des sujets qui pourront être traités dans les prochains rapports de la CRC ARA", précise le communiqué.

A la clôture de cette plateforme, toutes les propositions seront examinées sous le prisme de différents critères : popularité, nouveauté, faisabilité, diversité. Les enquêtes sélectionnées seront ensuite réalisées avant d’être rendues publiques à partir de la fin 2026.

À noter que suite aux propositions faites sur la plateforme en 2024 et 2025, la Chambre régionale des comptes a publié une série de rapports sur les dépenses de communication des collectivités locales ainsi qu’une synthèse régionale. Dans une interview à Lyon Capitale publiée le 6 avril 2024, l'ancien président de la CRC régionale Bernard Lejeune expliquait qu'"à l’échelle nationale, la plateforme citoyenne avait enregistré 20 000 participants pour 600 propositions", sur l'édition 2023.