Renault Trucks investit 132 millions d'euros sur son site de Saint-Priest

Renault Trucks va construire un nouveau site de distribution de pièces de rechange à Saint-Priest près de Lyon.

C'est un investissement majeur pour la métropole de Lyon. Renault Trucks a dévoilé ce jeudi son projet de construction d'un nouveau centre mondial de distribution de pièces de rechange sur son site historique de Saint-Priest, en remplacement d'installations anciennes.

Près de 500 salariés sur site

Le nouveau centre s'étendra sur 46 000 m², représentant un investissement de 132 millions d'euros. Le bâtiment devrait ouvrir ses portes en 2028 et supplantera ainsi le centre historique situé à Vénissieux, qui "n'est plus adapté aux exigences environnementales et opérationnelles des activités de logistique", indique Renault Trucks.

L'usine de fabrication de ponts et d'essieux sera quant à elle transférée à Vénissieux. Le bâtiment de cette ancienne usine qui accueillera le centre de distribution sera détruit puis reconstruit après une dépollution des sols.

"Equipé de panneaux photovoltaïques sur l’ensemble de la toiture, il produira de l'électricité renouvelable couvrant ses propres besoins (y compris pour le chauffage du bâtiment, les chariots élévateurs ou encore la recharge des véhicules électriques), mais également les besoins des bâtiments voisins. 100 % sans énergie fossile, toutes les installations de ce bâtiment fonctionneront grâce cette électricité renouvelable", précise Renault Trucks.

Les travaux débuteront en 2026 après le transfert de l'usine à Vénissieux en 2025. A horizon 2028, près de 500 salariés travailleront dans ce nouveau centre.