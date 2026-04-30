Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Plusieurs travaux préparatoires seront menés sur des routes du Rhône à partir du 4 mai.

Avis aux automobilistes. Plusieurs chantiers perturberont la circulation sur les routes du Rhône la semaine prochaine.

Des travaux préparatoires de gravillonnage seront entrepris sur plusieurs axes rhodaniens du 4 au 23 mai. Sont concernés, la RD62 à Charentay, la RD68E à Odenas, la RD9 à Dracé et la RD18 à Belleville-en-Beaujolais.

Les routes concernées pourront être barrées une à deux journées lors des travaux. Des déviations seront alors mises en place pour permettre aux usagers de circuler.

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