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Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Des travaux préparatoires prévus sur les routes du Rhône la semaine prochaine

  • par Loane Carpano

    • Plusieurs travaux préparatoires seront menés sur des routes du Rhône à partir du 4 mai.

    Avis aux automobilistes. Plusieurs chantiers perturberont la circulation sur les routes du Rhône la semaine prochaine.

    Des travaux préparatoires de gravillonnage seront entrepris sur plusieurs axes rhodaniens du 4 au 23 mai. Sont concernés, la RD62 à Charentay, la RD68E à Odenas, la RD9 à Dracé et la RD18 à Belleville-en-Beaujolais.

    Les routes concernées pourront être barrées une à deux journées lors des travaux. Des déviations seront alors mises en place pour permettre aux usagers de circuler.

    Lire aussi : Le pont de Fontaines-sur-Saône rouvre à la circulation après des travaux d’urgence

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