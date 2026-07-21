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Climatiseurs Région AURA
Les climatiseurs ont été livrés à l’hôtel de Région ce jeudi 16 juillet.

"Opérations de communication" : l'opposition régionale attaque le plan de climatisation de Laurent Wauquiez

  • par Vincent Guiraud

    • Le groupe Socialiste, Écologiste et Démocrate dénonce un plan de climatisation "improvisé" et réclame des investissements durables pour lutter contre les vagues de chaleur.

    Les critiques se poursuivent autour du plan de climatisation lancé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Après les explications apportées par l'exécutif régional, le groupe Socialiste, Écologiste et Démocrate est monté au créneau, dénonçant un dispositif "improvisé" face aux épisodes de canicule.

    A lire aussi : "Plan climatisation"de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : 150 climatiseurs mobiles livrés dans les prochains jours

    Dans un communiqué diffusé lundi 20 juillet, les élus estiment que "deux vagues de chaleur auront suffi à révéler une nouvelle fois l'absence d'anticipation de la majorité régionale". Le 16 juillet dernier, au cours d'une conférence de presse, Laurent Wauquiez, conseiller spécial à la Région, avait présenté en grande pompe et dans une opération de communication dont il a le secret, les climatiseurs mobiles déployés dans les centres hospitaliers de la région.

    "Faute d’avoir adapté durablement ses bâtiments, la Région a improvisé dans l’urgence un plan de 10 millions d’euros reposant sur l’achat de climatiseurs mobiles, loin d’une véritable stratégie d’adaptation", estiment de leurs côtés les élus d'opposition.

    L'opposition rappelle avoir proposé dès 2023 la création d'îlots de fraîcheur et un vaste plan de rénovation thermique des établissements, amendements rejetés selon elle par la majorité.

    Climatiseur chinois

    Elle critique également la communication de la Région autour d'appareils présentés comme issus de la filière régionale, alors que les premiers climatiseurs livrés seraient fabriqués en Chine. Les élus réclament désormais des équipements fixes et pérennes, jugeant les climatiseurs mobiles insuffisants face à des canicules appelées à se multiplier.

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