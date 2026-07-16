"Plan climatisation"de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : 150 climatiseurs mobiles livrés dans les prochains jours

Dans le cadre de son "plan climatisation", la Région Auvergne-Rhône-Alpes a reçu 150 climatiseurs mobiles, destinés à rafraîchir ses centres hospitaliers ce jeudi 16 juillet.

Les climatiseurs empilés sur le parvis de l'Hôtel de Région pourraient sembler être un mirage pour ceux qui n'auraient pas réussi à s'en octroyer un lors de la canicule. Ce n'en est pourtant pas un. Ce jeudi 16 juillet, soit une semaine après l'annonce de son "plan climatisation", la Région Auvergne-Rhône-Alpes a reçu quelque 150 climatiseurs mobiles, destinés aux centres hospitaliers du territoire. Ils seront d'abord livrés au centre hospitalier Lucien Hussel à Vienne, puis dans l'Ain, le Puy-de-Dôme ou encore la Haute-Savoie.

Un moyen de lutter contre les vagues de chaleur en cours, touchant de plein fouet certains établissements publics, tels que les hôpitaux. "Nous n'avons pas le droit face à la canicule de laisser nos hôpitaux, et notamment nos salles d'urgences, dans une situation où les patients subissent la chaleur. On peut et on doit réagir", affirme Laurent Wauquiez, conseiller spécial à la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Lire aussi : Canicule : la Région Auvergne-Rhône-Alpes débloque 10 millions d’euros pour climatiser les hôpitaux et les lycées

"Ce qui est important c'est d'être concret et opérationnel"

Alors que certains centres hospitaliers recensent plus de 37°C dans leurs locaux, le gouvernement avait annoncé, fin juin, débloquer une enveloppe de 100 millions d'euros, visant notamment à mettre à disposition plus de 30 000 climatiseurs dans les établissements de santé. Un mois plus tard, seulement 7 500 climatiseurs ont été livrés.

Face à la situation critique à laquelle font face les hôpitaux et au temps d'attente pour recevoir ce matériel, la Région a décidé de se saisir des achats. "Il y a des grandes annonces de l'Etat, mais les gens ne voient rien sur le terrain. Pour nous, ce qui est important c'est d'être concret et opérationnel pour venir agir en complément de l'Etat le plus rapidement possible, indique Laurent Wauquiez. "Derrière il y a des vies humaines, il y a des hôpitaux qui sont en détresse et qui ont besoin de climatiseurs rapidement, donc c'est quelque chose d'impactant et c'est de l'agilité de la part de la Région", complète Mickaël Paccaud, vice-président à la Région, délégué à la Santé.

Objectif 1 500 climatiseurs

Des climatiseurs seront ainsi installés dans tous les départements de la Région, en fonction de la demande des centres hospitaliers. "Nous nous sommes adressés à chacun des centres hospitaliers et nous leur avons demandé si leurs locaux étaient climatisés", explique Laurent Wauquiez. Il poursuit : "Ils nous ont fait la liste de leurs demandes et nous avons identifié les centres hospitaliers dans le besoin."

Au total, 150 climatiseurs devraient ainsi être livrés dans les prochains jours. Après cette première salve, la Région souhaite poursuivre son plan climatisation en élevant sa "flotte" à 1 500 climatiseurs, destinés aux hôpitaux, mais aussi aux maisons de retraite, ou encore aux écoles. "Notre idée c'est vraiment d'avoir 1 500 climatiseurs mobiles qui nous donneront une souplesse pour répondre à des appels de détresse", insiste le conseiller spécial. Un plan néanmoins onéreux, puisque l'enveloppe débloquée par la Région sur ce projet s'élève à un million d'euros.

⚫️🔴 « On peut et on doit réagir ». Dans le cadre de son plan climatisation, la Région vient de recevoir 150 climatiseurs qu’elle distribuera dans les hôpitaux du territoire. pic.twitter.com/scoVT7QHJ7 — Lyon Capitale (@lyoncap) July 16, 2026

Lire aussi : Face aux canicules, la Métropole de Lyon déploie un "plan de climatisation raisonné"