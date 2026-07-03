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Olivier Araujo, maire LR de Charly
Olivier Araujo, le maire LR de Charly. (Crédit DR)

Plaintes pour viols à Charly dans un centre périscolaire : un ancien adjoint monte au créneau contre le maire Olivier Araujo

  • par Corentin Lucas

    • L’ancien adjoint au maire de Charly, Yann Botrel, a dénoncé le manque de remise en question de la part d’Olivier Araujo sur l’affaire de viols contre un animateur d’un centre de loisirs. 

    Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, l’ancien troisième adjoint de la ville, Yann Botrel, est sorti du silence sur l’affaire qui a enflammé la commune de Charly au début du mois de juin.

    Pour rappel, un animateur d’un centre de loisirs, âgé d’une trentaine d’années, a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur mineures. Le mis en cause conteste l’ensemble des faits et bénéficie de la présomption d’innocence. Selon les éléments communiqués par le parquet et les avocats des familles, les faits présumés concernent trois jeunes filles âgées de 3, 6 et 7 ans au moment des faits.

    L’ancien élu est ainsi revenu sur les déclarations du maire de Charly, Olivier Araujo, suite à une interview donnée à nos confrères de BFM Lyon : "ça n’est pas allé plus loin". Une phrase qu’il juge symptomatique d’un manque de réaction face aux premiers signalements. "Aucune remise en cause de l’édile sur le fonctionnement du centre périscolaire, aucune introspection et, lorsque la journaliste lui demande s’il est normal qu’un homme seul accompagne les enfants aux toilettes, il va dire 'que ce soit un homme ou une femme, c’est la même chose, il n’y a pas plus de violeurs hommes que de femmes'", explique Yann Botrel.

    Un appel à des décisions politiques

    Dans la continuité de son communiqué, Yann Botrel estime que la majorité municipale doit "sortir de son silence coupable" et "rendre sa dignité à cette ville". "Dans sa culture de la dissimulation et du 'pas de vague' et alors qu’il a dit aux parents, en avril, que l’animateur était en vacances, il répond : 'ce sont des éléments de langage'. Non, monsieur Olivier Araujo, les parents parlent avec leur douleur et leurs inquiétudes. Les éléments de langage sont réservés aux politicards", a lâché l’ancien adjoint.

    Il appelle enfin les autorités métropolitaines à se positionner sur la situation d’un élu visé dans ses critiques, dans l’attente des conclusions de l’enquête. À noter que cette dernière est toujours en cours. Le suspect, quant à lui, a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.

    Lire aussi : Plaintes pour viols à Charly dans un centre périscolaire : le parquet ouvre une enquête

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