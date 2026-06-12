Plaintes pour viol dans un centre périscolaire à Charly : un animateur mis en examen

Un animateur d'un centre périscolaire près de Lyon a été mis en examen jeudi pour viol et agressions sexuelles sur trois mineures, a-t-on appris de sources concordantes.

Le parquet de Lyon a indiqué avoir ouvert une information judiciaire pour viol et agression sexuelle sur mineur par une personne ayant autorité sur la victime, ainsi que pour agression sexuelle par une personne ayant autorité à l'égard de deux autres mineures.

L'animateur d'une trentaine d'années a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, a indiqué son avocat Me Sébastien Soy, confirmant une information de France 3 Auvergne Rhône Alpes. Il rappelle que son client, "déterminé à démontrer son innocence", est "présumé innocent".

Le fonctionnaire suspendu

"Nous espérons avec mon client que l'information judiciaire pourra se dérouler sereinement dans le respect des droits de chacun", a-t-il ajouté. Les victimes présumées sont trois petites filles, âgées de six, sept et trois ans au moment des faits, selon l'avocat des trois familles, Me Jean Sannier.

Les faits présumés, objet de deux plaintes, remontent à avril, selon Me Sannier, lorsque les deux premières fillettes, amies, disent avoir subi des actes de viol et de scatologie de la part de l'animateur d'un centre de loisirs de Charly (Rhône), dans les toilettes réservées aux personnes handicapées.

Une troisième plainte a été déposée lundi par la famille de l'enfant de trois ans, qui dit avoir été victime d'une agression sexuelle et que la fillette de sept ans aurait vue ressortir des toilettes avec l'animateur. Le fonctionnaire a été suspendu par la mairie de Charly. Il avait été entendu fin avril lors d'une garde à vue de 36 heures.