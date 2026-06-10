Après deux plaintes pour "viol", une nouvelle plainte pour "agression sexuelle" sur mineur a été déposée à l'encontre d'un animateur du centre de loisirs de Charly dans le Rhône.

Alors que la France entière est secouée par l'affaire Lyhanna et pointe du doigt le système judiciaire français, une nouvelle plainte pour "agression sexuelle" sur mineur vient d'être déposée dans le Rhône. Cette plainte vise un animateur du centre de loisirs de la commune de Charly, faisant déjà l'objet de deux plaintes pour viol, comme l'avait révélé le Progrès, le 6 juin dernier.

Selon les informations recueillies par nos confrères, la petite fille concernée en aurait parlé à une amie de sa classe et à ses parents qui auraient alors porté plainte. L'animateur en question a été suspendu.

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