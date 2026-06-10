Actualité
PAF Police aux frontières
Sameer Al-DOUMY / AFP

Rhône : une troisième plainte déposée contre un animateur du centre de loisirs de Charly

  • par Loane Carpano

    • Après deux plaintes pour "viol", une nouvelle plainte pour "agression sexuelle" sur mineur a été déposée à l'encontre d'un animateur du centre de loisirs de Charly dans le Rhône.

    Alors que la France entière est secouée par l'affaire Lyhanna et pointe du doigt le système judiciaire français, une nouvelle plainte pour "agression sexuelle" sur mineur vient d'être déposée dans le Rhône. Cette plainte vise un animateur du centre de loisirs de la commune de Charly, faisant déjà l'objet de deux plaintes pour viol, comme l'avait révélé le Progrès, le 6 juin dernier.

    Selon les informations recueillies par nos confrères, la petite fille concernée en aurait parlé à une amie de sa classe et à ses parents qui auraient alors porté plainte. L'animateur en question a été suspendu.

    Lire aussi : Mort de Lyhanna : à Lyon, des centaines de personnes rassemblées pour dénoncer un système "qui ne protège pas les enfants"

    à lire également
    Robinet.
    Sécheresse estivale dans le Rhône : l'Etat se mobilise pour anticiper les fortes chaleurs

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Robinet.
    Sécheresse estivale dans le Rhône : l'Etat se mobilise pour anticiper les fortes chaleurs 11:25
    PAF Police aux frontières
    Rhône : une troisième plainte déposée contre un animateur du centre de loisirs de Charly 10:58
    Lyon Street Food Festival : tout ce qu'il faut savoir un jour avant le début de l'événement 10:30
    Tony Parker invité d'Eva Longoria dans une émission CNN dédiée à Lyon 10:22
    Après une école, un collège touché à son tour par un mystérieux épisode sanitaire à Villefranche 09:15
    d'heure en heure
    fontaine eau canicule
    La chaleur caniculaire de retour la semaine prochaine à Lyon ? Voici à quoi s'attendre dans les prochains jours 08:40
    Rael
    Les raëliens profitent de Spielberg pour relancer leur projet d’ambassade extraterrestre 08:38
    police Lyon
    Lyon 8e : attiré par un faux rendez-vous, il est dépouillé sous la menace d’armes 08:25
    JO 2030 : le ski-alpinisme proposé avec deux nouvelles épreuves 07:55
    TER SNCF gare lyon part-dieu
    Grève à la SNCF : à quoi s'attendre ce mercredi en Auvergne-Rhône-Alpes ? 07:37
    Lyon soleil
    Un mercredi lumineux à Lyon, jusqu'à 22 degrés attendus 07:14
    Emmanuel Giraud
    La Duchère, transports, les projets du maire du 9e à Lyon 07:00
    Doja Cat, Aya Nakamura, Cannes : la joaillerie lyonnaise Helena Joy s'impose sur les tapis rouges 09/06/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut