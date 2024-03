Opération "place nette" à Vénissieux : 59 interpellations et plus de 30 kg de drogues saisies

L'opération place nette menée à Vénissieux s'est achevée vendredi 15 mars. 59 personnes ont été interpellées.

Menée du 4 au 15 mars dans les quartiers de la Darnaise et de Croizat à Vénissieux, une nouvelle opération "place nette" a permis de réaliser 59 interpellations et de saisir plus de 30 kilos de drogues se félicite la préfecture du Rhône dans un communiqué diffusé ce lundi.

Mobilisant jusqu'à 110 fonctionnaires de la direction interdépartementale de la police nationale (ex-DDSP) chaque jour, appuyés par l'Ofast, une unité du Raid, la CRS 83 et des unités cynophiles, cette opération a également permis de dresser 103 amendes forfaitaires, principalement pour sanctionner les consommateurs de drogue.

Deux armes de poing ont également été saisies ainsi que 58 486 € en liquide. Selon la préfecture du Rhône, le nombre de trafiquants interpellés à Vénissieux a augmenté de 9 % entre 2022 et 2023.