Un homme conduisant sous stupéfiants et sans permis a été arrêté après avoir jeté un mégot par sa fenêtre. Il a écopé d'une peine d'emprisonnement.

C'est une banale incivilité du quotidien qui a conduit à une peine de prison ferme. Le 11 mars, alors que des gendarmes du peloton autoroute de Villefranche-sur-Saône circulent sur l'autoroute A6, il reçoivent sur leur pare-brise un mégot de cigarette jeté par un automobiliste.

Ils décident alors de le contrôler à la barrière de péage, mais celui-ci ne présente aucun document afférent à la conduite. Et pour cause, il se trouvait en récidive de conduite malgré annulation du permis et malgré une interdiction judiciaire. L'homme conduisait par ailleurs sous stupéfiant, là-aussi en situation de récidive et ne disposait d'aucune assurance.

Placé en garde à vue, il a été jugé en comparution immédiate et a écopé d'une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois ferme, d'une interdiction de conduite de six mois, de 1 000 euros d'amende et s'est vu confisquer son véhicule.