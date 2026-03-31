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Cartes Pokémon. Crédits : Pxhere

Mini World Lyon va organiser une grande bourse d’échanges de cartes Pokémon

  • par C.M.

    • À l’occasion des vacances d’avril, Mini World Lyon organisera une grande bourse d’échanges de cartes Pokémon du 4 au 19 avril.

    Les vacances d’avril approchent à grands pas. Si petits et grands se demandent déjà comment occuper ces journées de repos bien méritées, les fans de jeux vidéo et d’animés peuvent d’ores et déjà se donner rendez-vous à Mini World Lyon.

    Le parc de miniatures animées proposera tout au long des vacances sa "Japan Mania", à l'occasion des 30 ans de la marque Pokémon. En point d’orgue de l'événement, une grande bourse d’échanges de cartes sera ouverte au public de 10 heures à 11 h 45 du 4 au 19 avril.

    Mais ce n’est pas tout, Mini World Lyon proposera toute une série d’activités immenses dans l’univers du gaming : initiation au manga, quiz, rencontres avec des personnages ou encore maquillage… Tout le monde y trouvera son compte.

    "Avec cette édition spéciale gaming, nous avons souhaité mettre en lumière toute la richesse et la créativité japonaise dans l’univers du jeu. Des jeux qui ont traversé des générations entières et qui rassemblent aujourd’hui tous les publics, des plus jeunes aux plus âgés", souligne Richard Richarté, président de Mini World Lyon.

    Lire aussi : Jurassic Expo propulse Mini World Lyon vers un record de fréquentation

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