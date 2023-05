Piétonnisation et végétalisation pour la place du Chardonnet à Lyon

La finalisation du réaménagement de la place Chardonnet redonne la priorité aux piétons et laisse place à 240 m² de végétalisation.

La Métropole de Lyon associée à la Ville de Lyon ont annoncé ce mercredi la finalisation du réaménagement de la place Chardonnet située dans les pentes de la Croix-Rousse. Dans un communiqué, la Métropole de Lyon indique que les travaux entrepris en avril 2022 avaient pour objectif de “redonner une qualité urbaine à cet espace public”.

Place Chardonnet Lyon 1er en 2017 La place a été agrandie et les voitures ont laissé place aux piétons. © Muriel Chaulet – Ville de Lyon

La piétonnisation et la végétalisation sont à l’honneur

Pour ce projet, la Métropole de Lyon a mis une nouvelle fois l’accent sur la piétonnisation. Une phase d'expérimentation de piétonnisation a été réalisée entre l’été et l’automne 2021 avec la participation du Conseil de quartier “Haut et Cœur des Pentes” et le collectif d’habitants. Dans son communiqué, la Métropole indique que les aménagements réalisés doivent “donner la priorité aux piétons sur cet espace public qui était majoritairement occupé par la voiture”. A la suite de l’expérimentation, les habitants ont rajouté des éléments au projet comme une bande d’asphalte pour l’apprentissage du vélo ou du roller par les enfants et des bacs de compost.

Dans leur démarche écologique, la Métropole et la Ville de Lyon ont également laissé à la végétalisation une place d’honneur. La place a été agrandie et fortement végétalisée avec 8 bandes plantés et un espace de jardinage de quartier représentant 240 m². Toute cette végétalisation a été rajoutée en plus des marronniers déjà présents au cœur de la place. Ce réaménagement total a pour but de faire “redevenir la place Chardonnet un lieu de vie pour le quartier et le site UNESCO dans lequel elle se trouve”, explique la Métropole. Le revêtement sablé ajouté au sol s’inscrit dans la tradition des autres places du secteur comme la place Colbert et la place Sathonay.

La place du Perron en 1910 © Métropole de Lyon - Collection Jean-Paul TABEY

Autrefois appelé “place du Perron”, le projet a permis de “revaloriser le patrimoine de la place” en rénovant les façades, le monument central de la place représentant Louis-Marie Hilaire de Chardonnet, les murs de soutènement et la protection des voûtes de la montée du Perron.