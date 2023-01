Villeurbanne : végétalisation, circulation... La Métropole de Lyon lance sa concertation

La concertation concernant le réaménagement du centre de Villeurbanne est lancée ce lundi 30 janvier.

Zone d'aménagement concertée du quartier Gratte-Ciel, arrivée du T6, voie lyonnaise n°4, le cœur de Villeurbanne va être transformé. Dans ce cadre, la Métropole de Lyon et la Ville lancent une concertation dès ce lundi 30 janvier.

Une première réunion publique est organisée mercredi 1er février au cinéma Le Zola en présence de Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne, et Béatrice Vessiller, vice-présidente de la métropole en charge de l'urbanisme.

"Nous voulons diminuer le trafic de voitures sur l'hypercentre et végétaliser des espaces très minéraux" Cédric Van Stvendael, maire de Villeurbanne

L'objectif des deux collectivités est "de conforter les Gratte-Ciel comme l’une des centralités métropolitaines et de réinventer le centre-ville de Villeurbanne". "Nous voulons diminuer le trafic de voitures sur l'hypercentre et de végétaliser des espaces très minéraux", avait expliqué à Lyon Capitale le maire de Villeurbanne Cédric Van Styvendael il y a quelques semaines.

"Une grande place urbaine de 16 000 m²"

Dans le détail, la Métropole de Lyon et la Ville souhaitent faire de la place Chanoine-Boursier "une grande place urbaine de 16 000 m² à dominante végétale et de développer des espaces piétonnisés, de conforter le marché forain, de revaloriser les terrasses et les commerces et d’apaiser les circulations".

Lire aussi : Malgré la crise, Villeurbanne poursuit ses investissements avec un budget 2023 record