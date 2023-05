Affaire Dorier : 10 000 € réclamés pour David Metaxas, insulté par un militant d'extrême droite

Le militant d'extrême droite Yvan Benedetti était jugé - en son absence - pour avoir insulté l'avocat David Metaxas après le procès Axelle Dorier à Lyon.

C'est un torrent de haine qui s'est abattu sur l'avocat Me David Metaxas lorsque, le 20 janvier, son client Youcef Tebbal, est condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour avoir renversé et traîné mortellement Axelle Dorier, le 19 juillet 2020. Le verdict fait l'effet d'une bombe, les réseaux identitaires et d'extrême-droite finissant d'instrumentaliser l'affaire, (comme ils l'ont fait depuis le 19 juillet 2020), pour fustiger une justice "laxiste", complice d'un "francocide".

"Si c'était tombé sur un jeune avocat ça aurait pu lui faire abandonner la robe." Me David Metaxas

Le conseil, très médiatique et actif sur le réseau social Twitter sur lequel il publie les verdicts de ses plus illustres dossiers, reçoit des centaines de messages, appels et courriels, tous plus fleuris les uns que les autres. Parmi eux, le post Twitter de l'ancien président du mouvement pétainiste l'Œuvre française - jusqu'à sa dissolution en 2013 - Yvan Bendetti, insultant l'avocat de "voyou" et de "raclure".

Les dommages et intérêts reversés aux jeunes avocats

Mardi 16 mai, David Metaxas et son conseil Me Alain Jakubowicz étaient devant la chambre presse du tribunal judiciaire de Lyon pour "montrer qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, explique Me Metaxas à Lyon Capitale qui "tien[t] à souligner que le parquet a été remarquable, prenant position alors qu'il n'a pas l'habitude de requérir sur citation directe". Le ministère public a en effet fait preuve d'une grande fermeté, réclamant une amende 10 000 € contre Yvan Benedetti absent et non-représenté. "C'est un message extrêmement fort, très symbolique", salue Me Metaxas qui a tenu à remercier le barreau de Lyon pour son soutien.

Le conseil qui précise d'ailleurs à Lyon Capitale qu'il reversera l'intégralité des dommages et intérêts qui lui seront versés à l'Union des jeunes avocats. "Je ne veux pas un centime d'euro de la part d'Yvan Benedetti, précise le Me Metaxas. Et de conclure : Je suis un avocat expérimenté habitué, mais si c'était tombé sur un jeune avocat ça aurait pu lui faire abandonner la robe." Le militant d'extrême droite sera fixé sur son sort le 20 juin.

Lire aussi : Un sénateur "Reconquête!" jugé pour injures contre l'avocat David Metaxas