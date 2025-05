Depuis le 13 mai, le géant Amazon livre ses colis en TGV entre Paris gare de Lyon et Lyon Perrache.

Si vous voyagez entre Paris et Lyon, il se peut que votre TGV transporte un millier de colis Amazon. En effet, depuis le 13 mai, le géant américain transporte ses colis via le TGV Paris gare de Lyon-Lyon Perrache. Une solution plus écologique et rapide, pensée pour réduire la très importante empreinte carbone de la multinationale.

Ainsi quelques 2000 colis Amazon embarquent chaque jour, à bord de deux aller-retours quotidiens réalisés par le TGV. Ces derniers sont stockés dans les soutes des locomotives, aujourd'hui très peu utilisées. Avec un objectif fixé à 500 000 colis livrés en TGV sur l'année 2025, Amazon souhaite également étendre son champ d'action jusqu'à Marseille d'ici 2026.

Si Amazon s'est félicité de cette avancée écologique, des millions de colis du géant américain continuent de circuler sur les routes chaque jour.

Lire aussi :