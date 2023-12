Parfait, le pompiste qui a sauvé la vie de trois personnes, attend la légion d'honneur

Récompensé trois fois pour ses actes de bravoure, Parfait Simo Mabou attend aujourd'hui qu'on lui décerne la légion d'honneur.

Son prénom n'est peut-être pas un hasard. Parfait Simo Mabou est pompiste à la station service du quai Perrache, dans le 2e arrondissement de Lyon, depuis plus de 20 ans. Arrivé en France en 1998, ce quinquagénaire d'origine camerounaise a sauvé la vie de plusieurs lyonnais entre 2004 et 2014. Alors que Gérard Collomb, ancien maire de Lyon, avait entamé en 2019 les procédures pour lui décerner la légion d'honneur, Parfait attend toujours sa récompense.

Pour rappel, en 2004, Parfait Simo Mabou avait aidé une cliente enceinte à mettre son enfant au monde après qu'elle ait perdu les eaux à la station service. Par la suite, le pompiste avait sauvé la vie d'un enfant sur le point d'être écrasé par un poids lourd lors de l'inauguration du musée des Confluences en 2014. Et quelques jours plus tard, ce héros des temps modernes sauvait des flammes un homme de 82 ans bloqué dans une voiture en feu. Ces sauvetages lui ont d'ailleurs valu la remise de trois médailles, dont celle de la sécurité nationale intérieure.

Remettre l'humain au centre

"Les valeurs humaines morales et civiques sont l'essence même de la vie", rappelle Parfait pour justifier ses actes de bravoure. Selon lui, de telles valeurs devraient être au centre de la société, étudiées à l'école et ne pas passer après l'argent. "Dans le contexte actuel, c'est la seule chose qui va nous fédérer tous ensemble et qui va nous sauver de toutes les vicissitudes", explique-t-il avec conviction.

Pour le pompiste de 53 ans, qui rappelle l'importance de rester humble, "la grandeur de l'âme ne se juge que lorsqu'on est capable de se sacrifier sur l'autel de l'intérêt général, sans toutefois s'entacher de toute irrégularité". Ces valeurs et principes, le quinquagénaire souhaite les transmettre à ses trois enfants, mais aussi à tout un chacun.

Des projets à venir

Arrivé en France pour une formation en art du spectacle, Parfait est aussi un féru de théâtre. Depuis plusieurs années, celui-ci travaille sur une pièce mettant à l'honneur la langue française et les relations entre la France et les pays francophones d'Afrique. "On a certes des cultures, langues et dialectes différents, mais on peut arriver à converger vers un seul et même langage universel de vie", affirme-t-il.

Par ailleurs, Parfait Simo Mabou songe à coucher son parcours exceptionnel sur le papier. Un livre pourrait bien voir le jour dans les années à venir, tout comme son projet de pièce de théâtre.

