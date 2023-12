Jeff Beck, Mark Knopfler... des guitares dédicacées aux enchères à Lyon

Ce mercredi, une vente aux enchères évènement se tiendra à Lyon. Des guitares rares, dont certaines dédicacées par des légendes du Rock seront mises en vente.

Avis aux amateurs de rock et de jazz, une vente aux enchères évènement se tiendra ce mercredi à Lyon. L'opérateur de ventes Artenchères rend hommage à Jean René Palacio, programmateur de festivals emblématiques à Monaco ou Megève notamment. Plus de 70 guitares électriques et acoustiques retraçant l'histoire du rock, du blues et du jazz, dont certaines signées par le guitariste de Dire Straits, Mark Knoplfer ou encore Jeff Beck, décédé en janvier dernier, seront mises en vente.

Une Fender Esquire de 1959 estimée à 17 000 €

On retrouvera ainsi l'une des légendaires Fender Stratocaster de 1974 utilisée par Jeff Beck en coloris "Olympic white" estimée entre 6 000 et 7 000 € et signée de la main de l'ancien guitariste des Yardbirds en 2004 à Montecarlo. Au programme également une magnifique Fender Telecaster Esquire, avec son unique micro chevalet disposant encore de son cache. Estimée entre 17 000 et 19 000 €, c'est l'une des pièces les plus rares de la vente puisqu'elle date de 1959.

Une Fender Esquire de 1959 estimée à 17 000 €. (@Artenchères)

Quelques basses sont également mises aux enchères dont une signée par Marcus Miller qui a depuis créé sa propre marque. Pour les plus petits budgets férus d'instruments atypiques, Artenchères met en vente une Tear Drop du fabriquant britannique Vox (qui a depuis stoppé la fabrication de guitares se concentrant sur les amplis et pédales) fabriquée en 2000. Modèle joué notamment par Ian Curtis, elle est estimée entre 400 et 600 €.

La Vox Tear Drop, estimée entre 400 et 600 €. (@Artenchères)

Une Gibson Firebird de 1965 avec ses deux micros P90, signée par le guitariste texan Johnny Winter est quant à elle estimée entre 6 500 et 7 500 €. Un modèle très rare caractérisé notamment par sa tête non "reverse", à l'inverse des modèles produits entre 1963 et 1965.