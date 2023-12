Le risque d'avalanches reste "marqué" dans trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes

Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont toujours placés en vigilance jaune pour un risque d’avalanches "marqué" mardi 5 décembre.

Le risque d’avalanche est toujours "marqué" sur une dizaine de massifs des Alpes du Nord mardi 5 décembre, selon Météo France. Alors qu’il devrait encore neiger à partir de 600/800 m ce matin et de 500/600 m cet après-midi sur les massifs de l'est jusqu'au relief savoyard, le manteau neigeux reste instable sur les sommets de Haute-Savoie, de Savoie et d’Isère.

Risque de départs spontanés

Le fort vent du sud-ouest qui a soufflé lundi et mardi a contribué à créer des plaques de neige friables au-dessus de 1600/1800 m, susceptibles de se détacher de manière spontanée ou au passage de skieurs. Au-delà de 2 000 m, quelques avalanches de neige fraîche pourraient également se déclencher dans les pentes raides.

Avant de vous rendre en montagne, consultez les bulletins d'estimation du risque d’avalanche, disponibles sur Météo France.

Niveau 3 : Chablais, Aravis, Mont-Blanc, Beaufortain, Haute-Tarentaise, Vanoise, Haute-Maurienne, Belledonne, Grandes-Rousses, Maurienne et Oisans.

Niveau 2 : Bauges, Chartreuse et Vercors.