Plongez dans un univers hybride, entre fiction et réalité, au Musée Cinéma et Miniature de Lyon. On a testé pour vous une visite immersive au cœur des coulisses de films célèbres.

À 16 h, la Batmobile nous accueille dès notre entrée au sein du musée. Elle fait partie des cinq voitures d’origine utilisées pour des cascades du film Batman de 1989, du génial et déjanté réalisateur Tim Burton (Beetlejuice, Edward aux mains d'argent, Mars Attacks !, Alice aux Pays des Merveilles, Sleepy Hollow, Miss Peregrine et les Enfants particuliers, etc).. À notre grande surprise, malgré son apparence futuriste et surpuissante, c'est un simple moteur de coccinelle qui se cache à l’arrière du véhicule !

Les oreilles de Gandalf

La visite se poursuit au sous-sol. On plonge dans l’univers du film Le Parfum (2006) avec des décors refaits par les équipes du film à la demande de Gigi Oeri, coproductrice et mécène du musée. De vraies fioles de parfum d’époque sont exposées au milieu du décor.

La Maison des Avocats, dans lequel est abrité le musée, a en effet été racheté il y à plusieurs années par la milliardaire suisse Gisela Oeri, propriétaire du laboratoire pharmaceutique Roche. "C'est une chance énorme pour le musée, pour Lyon, d'avoir des gens qui viennent protéger du patrimoine." explique Julien Dumont, directeur du musée.

Exposition Le Parfum (2006)

À l'étage du dessus, nous découvrons la nouvelle salle fantastique, l’un des derniers espaces temporaires réalisés par le musée. Elle rassemble des pièces d’Harry Potter, du Monde de Narnia, de Dark Crystal ou encore du Seigneur des Anneaux. Fait surprenant : on y trouve même les oreilles de Gandalf. Le niveau d’immersion correspond à celui que le musée souhaite instaurer dans les espaces permanents, "offrant une expérience de voyage entre les univers", explique Maxime Balestra, responsable du pôle visiteur du Musée Cinéma et Miniature, et notre guide du jour.

Exposition The Dark Crystal (salle fantastique)

Le casque de Dark Vador

Fan de l'univers de Tim Burton ? Une salle dédiée à Beetlejuice vous plonge immédiatement dans son imaginaire décalé. On y retrouve le serpent des sables, ainsi que le célèbre personnage de Bob le Rétracteur. Les lumières reprennent également les teintes du film et renforcent une atmosphère à la fois étrange et fascinante.

Exposition Beetlejuice

Au cours de cette visite, des pièces rares sont exposées. Certains objets sont mythiques. Il n’existe d'ailleurs qu’un seul lieu où le casque de Dark Vador est accessible au public, et c’est ici ! Cette relique attire les très nombreux fans de l’univers Star Wars. Le casque a été porté par David Prowse dans L’Empire contre attaque en 1980. Il a notamment été sculpté par Brian Muir. Le musée s’est procuré cet objet emblématique à l’occasion de la journée internationale Star Wars, le “May the 4th Be With You”.

Exposition Star Wars

Mettre en valeur les métiers de l’ombre

Le musée expose aussi les 13 prothèses en latex nécessaires pour transformer Robin Williams en Madame Doubtfire. Elles mettent en valeur le travail de la maquilleuse Ve Neill. Notre guide nous partage une anecdote de la maquilleuse : quatre heures de travail étaient nécessaires afin de poser la prothèse chaque matin. Mais la difficulté était pour Robin Williams qui devait rester immobile tout au long du processus. C’est ainsi que la maquilleuse hollywoodienne s’est retrouvée à regarder des films silencieux en noir et blanc des années 30. En effet, c’était l’unique moyen pour que l’acteur reste immobile durant ces longues sessions.

"On a très à cœur de mettre en avant ces métiers techniques. On veut rendre hommage à ces professionnels"

Le monde fascinant de la miniature

Enfin, au dernier étage du musée, la salle des miniatures nous est dévoilée. "Les miniatures existent pour le plaisir des yeux", partage Maxime Balestra. Ces reproductions sont mises en valeur par un éclairage minutieux. Un sens du détail aiguisé permet une immersion totale dans l'univers des miniatures. À chaque regard, de nouveaux éléments apparaissent. Le réalisme nous frappe par les détails et les jeux de perspective.

Les miniatures

La technique du matte painting est aussi mise en valeur dans ce dernier espace du musée. Cet ancêtre du fond vert consistait à peindre de faux décors sur verre ou sur toile. Les artistes laissaient ensuite des espaces vides ou noirs, permettant l'apparition des scènes réelles dans les films.

Les huit pièces accessibles du musée offrent un accès à diverses sphères du cinéma. Début juillet devrait marquer la réouverture de la salle des miniatures de Dan Ohlmann, actuellement en réparation. Cela permettra le dédoublement de l’espace miniature.

Griffes de vélociraptor et reine Alien

À l’issue de la visite, voici les coups de coeur de la rédaction : les griffes de vélociraptor de Jurassic Park, avec tous ses mécanismes aussi complexes que fascinants et la fameuse reine Alien qui semble presque vivante. Face à elle, difficile de ne pas retenir un frisson.

Exposition Jurassic Park et Alien (@Studio Gaudin-Ramet)

Rendez-vous au coeur du Vieux Lyon pour une expérience immersive extraordinaire, à partir de 22,90 € pour les adultes et 17,90 € pour les enfants (4 à 15 ans). Retrouvez tous les tarifs ici.