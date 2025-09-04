Actualité
Fabrice Pannekoucke, nouveau président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes aux côtés de son prédécesseur, Laurent Wauquiez, le 5 septembre 2024 à Lyon. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Pannekoucke simple pantin de Wauquiez ? "A la Région il n’y a qu’un seul président" se défend-il

  • par Vincent Guiraud

    • Longtemps caricaturé comme pantin de l'ancien président de Région Laurent Wauquiez, Fabrice Pannekoucke, qui préside depuis un an le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes affirme assumer "pleinement cette fonction".

    Fabrice Pannekoucke serait-il une simple marionnette à la tête de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dirigée par Laurent Wauquiez, son prédécesseur, qui continuerait de présider dans l'ombre ? Depuis un an et l'arrivée à la tête de la collectivité du maire de Moutiers, c'est en tout cas la petite musique qui circule chez les opposants au président LR de Région.

    A lire aussi : Après les scanners électromagnétiques, des brigades cynophiles dans les lycées d'Auvergne-Rhône-Alpes ?

    Dans un entretien accordé à nos confrères du Progrès, dans lequel il fait le bilan de sa première année de présidence, Fabrice Pannekoucke répond à ces critiques. "Il me semble que j’occupe bien le bureau du président de la Région. Il me semble que je ne suis pas accompagné d’un prompteur pour me dicter les positions à prendre" débute-t-il, plein d'ironie. Avant de poursuivre, comme pour tordre le cou à ces nombreuses critiques : "Dans cette collectivité, il n’y a qu’un seul président. J’assume pleinement cette fonction."

    "Le chef d'orchestre a changé mais la partition est restée la même"

    Cette semaine encore, le groupe Socialiste, Écologiste et Démocrate, dans un communiqué de presse pour faire le bilan de la première année de Fabrice Pannekoucke à la tête de la Région, évoquait cette relation entre l'élu savoyard et Laurent Wauquiez. "Un an après, le constat est sans appel : le chef d’orchestre a changé mais la partition est restée la même" estime le groupe d'opposition. "Alors qu’il est interdit aux parlementaires de cumuler avec une fonction dans un exécutif local, Laurent Wauquiez, nommé « conseiller spécial » de Fabrice Pannekoucke le 5 septembre 2024, continue à exercer des fonctions normalement réservées au président de Région" complète t'il, illustrant son propos en s'appuyant sur plusieurs interventions médiatique de Laurent Wauquiez ces derniers mois dans lesquelles le député de la Haute-Loire semble avoir oublié qu'il n'était plus président d'Auvergne-Rhône-Alpes.

    "Avec Laurent, nous avons une relation de collègue mais aussi, quelque part, de grand frère" explique par ailleurs Fabrice Pannekoucke, 50 ans, tout comme Laurent Wauquiez. "Je mesure toute la chance que j’ai de prendre sa suite car j’hérite d’une Région dont la trajectoire est très saine" conclut Fabrice Pannekoucke. Un héritage qui peut parfois être lourd à porter.

