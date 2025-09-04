Actualité
Image d’illustration d’un TER, SNCF @ Cheyenne Gabrelle

SNCF : la circulation des TER interrompue entre Lyon et Grennoble

  • par La rédaction

    • Les TER ne circulent plus entre Lyon et Grenoble ce jeudi matin.

    La circulation des TER entre Grenoble et Lyon est interrompue dans les deux sens de circulation depuis 9 h 39 ce jeudi matin en raison d'un accident survenu à Saint-Alban-de-Roche en Isère.

    Une personne a été percutée par un train entre Bourgoin-Jallieu et l'Isle-d'Abeau indique la SNCF. "Une équipe spécialisée se rend sur place pour intervenir", précise encore la compagnie ferroviaire, selon laquelle le trafic ne reprendra pas avant midi.

    Pannekoucke simple pantin de Wauquiez ? "A la Région il n’y a qu’un seul président" se défend-il

