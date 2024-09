Fabrice Pannekoucke élu président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Comme prévu, l'élu savoyard a été élu ce jeudi 5 septembre à la tête de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Il succède à Laurent Wauquiez.

Le maire de Moutiers (Savoie) et vice-président délégué à l'Agriculture, Fabrice Pannekoucke, a été élu ce jeudi 5 septembre président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au cours d'une Assemblée plenière extraordinaire présidée par Michèle Morel, doyenne de l'hémicyle. Adoubé la veille par Laurent Wauquiez, son prédécesseur contraint de démissionner après son élection en tant que député de Haute-Loire pour cause de non cumul des mandats, Fabrice Pannekoucke a reçu le soutien de 132 élus sur les 204 que compte l'hémicycle régional, loin devant les candidats de la gauche, Maxime Meyer, et du Rassemblement National, Andréa Kotarac qui ont récolté respectivement 51 et 17 voix.

Alors que sa désignation pour prendre la présidence de la puissante collectivité aux 5 milliards d'euros de budget avait surpris bon nombre d'observateurs, l'homme de 49 ans, proche de Laurent Wauquiez, va découvrir son nouveau rôle au sein de l'exécutif régional.

Grand artisan de la réussite de la candidature des Alpes françaises pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Fabrice Pannekoucke a été notamment préféré à Stéphanie Pernod première vice-présidente en charge de l'économie et Nicolas Daragon, maire de Valence et vice-président aux finances.